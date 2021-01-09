Son dakika haber... Türk Kızılaydan Sudan'a tıbbi destek
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Son dakika haber... Türk Kızılaydan Sudan'a tıbbi destek

09.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 09.01.2021 19:00
Son dakika haber... Türk Kızılaydan Sudan'a tıbbi destek

Son dakika haberi: Türk Kızılay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine destek amacıyla Sudan Kızılayına 1000 adet ateş ölçer hibe etti.

Türk Kızılay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine destek amacıyla Sudan Kızılayına 1000 adet ateş ölçer hibe etti.

Türk Kızılay Sudan Delegasyonu Başkanı Serdar Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turkish Cargo'nun ulaştırdığı 1000 ateş ölçeri Sudan Kızılayına teslim ettiklerini söyledi.

Yılmaz, insani yardım çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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