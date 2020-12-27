Son dakika haber... Türk Kızılay ve gazetecilerden güvenlik güçlerine ikram
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Son dakika haber... Türk Kızılay ve gazetecilerden güvenlik güçlerine ikram

27.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:26
Son dakika haber... Türk Kızılay ve gazetecilerden güvenlik güçlerine ikram

Son dakika haber: Karabük ve Düzce'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerine ikramda bulunuldu.

Karabük ve Düzce'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerine ikramda bulunuldu.

Türk Kızılay Karabük Şubesi gönüllüleri, kentin farklı noktalarında görev yapan polis ekiplerini ziyaret ederek içerisinde çeşitli ikramların bulunduğu paketleri hediye etti.

Genç Kızılay Karabük İl Başkanı Ömer Çölova, AA muhabirine, pandemi sürecinden beri vatandaşlara yardımları sürdürdüklerini belirterek, sokağa çıkma kısıtlamasında görev alan güvenlik güçlerini de unutmadıklarını söyledi.

Özellikle havaların soğuduğu bu dönemde çay ve ikramlık dağıtmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Çölova, "İl merkezinde ve Safranbolu ilçemizde şubemiz ve temsilciliğimizle koordineli şekilde Genç Kızılay gönüllüleri olarak her hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında elimizden geldiğince yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. Toplumsal direnci artıran bilinçli toplum yetiştirmek gayesiyle çıktığımız bu iyilik yolunda bizlere destek olmak isteyen tüm Karabüklü gönüldaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de basın mensupları, kısıtlama günlerinde görev başında olan emniyet ekiplerine çikolata ikram etti.

Sapak, Çuhallı ve Çınar Caddesi mevkilerinde görevli polisleri ziyaret eden gazeteciler, moral vermek amacıyla çikolata ikramında bulundu.

Ekipler, basın mensuplarına teşekkür ederek, zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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