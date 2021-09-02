Son dakika haber: Türk Kızılay Tunceli'deki orman yangınlarına müdahale eden ekiplere destek veriyor
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Son dakika haber: Türk Kızılay Tunceli'deki orman yangınlarına müdahale eden ekiplere destek veriyor

Son dakika haber: Türk Kızılay Tunceli'deki orman yangınlarına müdahale eden ekiplere destek veriyor
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Türk Kızılay personelleri ve gönüllüleri, Tunceli'nin Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale eden ekiplere destekti bulunuyor.

Türk Kızılay personelleri ve gönüllüleri, Tunceli'nin Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale eden ekiplere destekti bulunuyor.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Ovacık'taki Fırtına Veli Çeşmesi ile Nazımiye'deki Kutu Deresi mevkilerindeki yangının ardından, Türk Kızılay Elazığ, Tunceli ve Bingöl Şubesi çalışanları ile gönüllüleri bölgeye hareket etti.

Bölgede, yangından etkilenenler ve yangın söndürme ekipleri için beslenme hizmeti veren ekipler, soğutma çalışmalarına da destek oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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