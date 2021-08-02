Son dakika haber: Türk Kızılay, orman yangınlarının yaşandığı Muğla'nın dört ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor

Son dakika gelişmesine göre Türk Kızılay, orman yangılarının yaşandığı Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Milas ile Seydikemer ilçelerinde vatandaşların ve görevlilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürütüyor.

Türk Kızılay, orman yangılarının yaşandığı Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Milas ile Seydikemer ilçelerinde vatandaşların ve görevlilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürütüyor.

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, bölgede görev yapan ekiplerle vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 100 insani yardım aracının, 2 bin 342 afet uzmanı ve gönüllünün görev yaptığı belirtildi.

Bölgede, 13 mobil beslenme aracı ve 1 sahra mutfağın bulunduğu aktarılan açıklamada, 51 farklı dağıtım noktasında günlük 10 bin 185 kişilik sıcak yemek hizmeti sunulduğu ifade edildi.

Açıklamada gıda kolisi, hijyen malzemesi, kumanya, içecek ve su gibi yardım malzemelerinin de gün boyunca ihtiyaç bölgelerine ulaştırılmasının sağlandığı vurgulandı.

Türk Kızılayın yangın bölgelerindeki durumu takip ettiğine dikkat çekilen açıklamada, ihtiyaçlara göre ekiplerin yönlendirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ