Son dakika haber | Türk Kızılay, Manavgat'taki yangın bölgesine 25 kişilik afet uzmanı ve gönüllülerden oluşan ekip gönderdi
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Son dakika haber | Türk Kızılay, Manavgat'taki yangın bölgesine 25 kişilik afet uzmanı ve gönüllülerden oluşan ekip gönderdi

Son dakika haber | Türk Kızılay, Manavgat'taki yangın bölgesine 25 kişilik afet uzmanı ve gönüllülerden oluşan ekip gönderdi
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Türk Kızılay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan yangın bölgesine 25 kişilik afet uzmanı ve gönüllülerden oluşan ekip gönderdi.

Türk Kızılay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan yangın bölgesine 25 kişilik afet uzmanı ve gönüllülerden oluşan ekip gönderdi.

Kızılay, İzmir, Adana, Antalya, Denizli ve Isparta'dan 5 mobil beslenme aracını ve 1 sahra mutfağını yangın bölgesine sevk etti.

Kumanya, su gibi acil beslenme kiti hazırlığı da yapan Kızılay ekipleri, bölgeye görevlendirdiği ekipmanlarıyla 20 bin 400 kişi kapasiteli beslenme hizmeti verebilecek.

Ayrıca bölgede çalışma yürüten ekipler ve mağdur olan vatandaşlar için 25 kişilik afet uzmanı ve gönüllülerden oluşan ekip de bölgeye gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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