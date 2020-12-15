Son dakika haber! Türk Kızılay'dan çocuklara eğitim desteği
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Son dakika haber! Türk Kızılay'dan çocuklara eğitim desteği

15.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:26
Son dakika haber! Türk Kızılay'dan çocuklara eğitim desteği

Gelen son dakika haberine göre Türk Kızılay Antakya Çocuk ve Gençlik Merkezi eğitimden uzak kalan çocuklara destek veriyor.

Türk Kızılay Antakya Çocuk ve Gençlik Merkezi eğitimden uzak kalan çocuklara destek veriyor.

Kızılay ekipleri, ailelerden gelen eğitim destek talepleri doğrultusunda evlere ziyaret gerçekleştiriyor.

Burada okul çağında olan ve eğitimden uzak kalan çocuklarla ilgilenen görevliler, çocukların eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor.

Ekipler ayrıca, çocuklarla zaman geçirip psikososyal destek sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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