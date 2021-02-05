Son dakika haber | Türk-İş yönetimi Adalet Bakanı Gül'e çalışma yaşamının hukuksal sorunlarını iletti
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Son dakika haber | Türk-İş yönetimi Adalet Bakanı Gül'e çalışma yaşamının hukuksal sorunlarını iletti

05.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:18
Son dakika haber | Türk-İş yönetimi Adalet Bakanı Gül'e çalışma yaşamının hukuksal sorunlarını iletti

Son dakika haberi... Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e çalışma yaşamının hukuksal sorunlarını iletti.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e çalışma yaşamının hukuksal sorunlarını iletti.

Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Gül, Atalay ve Kavlak'ı makamında kabul etti.

Çalışma yaşamının hukuksal sorunlarının konuşulduğu kabulde Türk-İş yönetimi, sendikaların yetki davalarında sürenin kısalması ve ihtisas mahkemelerinin kurulmasının da aralarında olduğu görüş ve taleplerini sundu.

Taleplerinin yeni reform paketinde karşılık bulmasını beklediklerini ifade eden Atalay ve Kavlak, Bakan Gül'e olumlu yaklaşımından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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