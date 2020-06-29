Son dakika haber... Türk-İş'ten kıdem tazminatı çağrısı
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Son dakika haber... Türk-İş'ten kıdem tazminatı çağrısı

Son dakika gelişmesine göre Türk-İş Ankara İl Temsilcisi Nihat Zengin, kıdem tazminatı ile ilgili yapılması planlanan değişiklik konusunda "Kıdem tazminatı Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş'in kırmızı çizgisidir.

Son dakika haber... Türk-İş'ten kıdem tazminatı çağrısı
29.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:22

Türk-İş Ankara İl Temsilcisi Nihat Zengin, kıdem tazminatı ile ilgili yapılması planlanan değişiklik konusunda "Kıdem tazminatı Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş'in kırmızı çizgisidir. Bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacaklar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zengin ve beraberindeki Türk-İş üyeleri, kıdem tazminatıyla ilgili planlanan değişiklikleri protesto amacıyla 81 ilde düzenlenen etkinlikler kapsamında Türk-İş Genel Merkezi önünde toplandı.

Çalışma hayatında son günlerde sıkıntı bir durum yaşandığı belirten Zengin kıdem tazminatıyla ilgili değişiklik konusunda sosyal tarafların bir talebinin bulunmadığını kaydetti. Zengin, "Bu konuda sosyal taraflar arasında mutabakat da yoktur. Ekonomide mevcut sıkıntıların aşılmasının çözümü yine işçide aranıyor ve fatura işçiye kesiliyor. Kıdem tazminatı hakkımız masaya yatırılmak isteniyor. Daha esnek bir çalışma düzeni kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19)'a karşı topyekün bir mücadele verilirken bu düzenlemenin gündeme getirildiğini kaydeden Zengin, "İşçiler zaten düşük olan ücretlerinde meydana gelen kayıplarla yaşam mücadelesi vermektedir, işsizlikle baş etmeye ve işini korumaya çalışmaktadır. Böyle bir teklifin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Zengin, kıdem tazminatının uzun yıllardır varlığını koruyan, koşulları ve çerçevesi kanunla çizilmiş temel bir müessese olduğunu kaydetti.

Türk-İş olarak oy birliği ile aldıkları kararın arkasında olduklarını belirten Zengin, şöyle devam etti:

"Kıdem tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş'in kırmızı çizgisidir. Bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacaklar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz. Kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması ve bu hakkın 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara belirli süreli iş sözleşmesi yaptırılması gibi bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz."

Türk-İş Başkanlar Kurulunun geçen cuma günü yaptığı toplantının ardından yayımlanan bildiride, kıdem tazminatının özüne yönelik hiçbir düzenlemeye katılım ve onay verilmeyeceği belirtilmiş, "Kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması gibi bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişim karşısında işçinin haklı tepkisi ve talepleri kararlılıkla savunulacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

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Kaynak: AA

Manşet

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