Son dakika haber... Türk-İş: Aylık gıda harcaması Nisan'da 2,767 liraya yükseldi
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Son dakika haber... Türk-İş: Aylık gıda harcaması Nisan'da 2,767 liraya yükseldi

Son dakika haber... Türk-İş: Aylık gıda harcaması Nisan'da 2,767 liraya yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) araştırmasının Nisan sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması, aylık yüzde 1.14 ve dört ayda yüzde 6.84 ve yıllık yüzde 16.56 artışla 2 bin 767.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) araştırmasının Nisan sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması, aylık yüzde 1.14 ve dört ayda yüzde 6.84 ve yıllık yüzde 16.56 artışla 2 bin 767.15 liraya yükseldi.

Türk-İş verilerine göre, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı da 9 bin 13.53 liraya çıktı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması (mutfak masrafı) bir yıl öncesine göre 393 lira ve yapılması gereken toplam harcama tutarı da (aile bütçesi) 1,281 lira yükseldi. Böylece, yalnızca yılın ilk dört ayı sonunda, aile bütçesine gelen ek yük 577.26 lirayı buldu.Türk-İş hesaplamasına temel alınan gıda ürünlerinin fiyatlarında Nisan ayı itibariyle gözlenen değişim harcama grupları itibariyle şöyleydi:  Süt, yoğurt, peynir grubunda; Ramazan ayı gerekçesiyle bazı marketlerde yapılan indirim dikkati çekmekle beraber, ortalamada önemli bir fiyat değişikliği tespit edilmedi. Kutuda satılan peynirler 800, 900, 1000 gramlık olarak rafta yerini aldı. - Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta; kıyma ve kuşbaşı et fiyatı kilogramda 2.0 lira yükseldi. Tavuk fiyatı aynı kaldı. Sakatat (ciğer, yürek, böbrek) ürünlerden yürek fiyatı arttı, diğerleri değişmedi, ancak dana ciğerin fiyatı et ile yarışır noktada kaldı. Balık fiyatları, ortalamada biraz arttı, ancak hamsi, istavrit gibi yaygın tüketilen balık artık tezgahlarda yer almadı. Yumurta fiyatı, düşük de olsa, bu ay geriledi. Bakliyat ürünleri (kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya vb.) fiyatları, marketlere ve markaya göre çok farklı tutarda oldu. Genel olarak bakliyat ürünü fiyatlarında, bazı marketlerde uygulanan indirim nedeniyle düşüş belirlendi.Yaş sebze-meyve fiyatlarının toplam gıda harcamaları üzerindeki olumsuz etkisi devam sürdü. Geçiş döneminde mevsim sebze-meyveleri pazarda yer almaya başlarken bazıları da az ve fakat daha pahalı olarak yerini korudu. Bu ay 19 sebze ve 6 meyve olmak üzere toplamda 25 üründeki fiyat değişimi izlendi ve hesaplamaya temel oldu. Meyvede erik, çağla, malta eriği pazarda olmasına karşın, fiyat yüksekliği nedeniyle dikkate alınmadı. Yaş sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı geçen ayki 7.48 liradan, 7.74 liraya, ortalama meyve fiyatı da 7.75 liradan 8.67 liraya yükseldi.Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta; Ramazan ayının vazgeçilmezi olan pide fiyatı Ankara'da 275 gramı 3 liradan oldu. Bunun etkisiyle 200 gramı 1.50 lira olarak satışta olan ekmek fiyatı değişmedi.

Türk-İş açıklamasında, "Konfederasyonumuzca hesaplanan tutarlar ücret düzeyi olmayıp haneye girmesi gereken toplam gelir miktarıdır. Ancak hanede çalışan sayısının sınırlı ve fakat ele geçen ücretin yetersiz olduğu durumlarda, elde edilen gelir birden fazla kişinin geçimini karşılayamamakta, kişi başına 'insanca geçim için' yapılması gereken harcama tutarı yetersiz kalmaktadır" denildi. (Grafik - Tablo)


Son dakika haber... Türk-İş: Aylık gıda harcaması Nisan'da 2,767 liraya yükseldi
Son dakika haber... Türk-İş: Aylık gıda harcaması Nisan'da 2,767 liraya yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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