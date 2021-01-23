Son dakika haber | Türk iş adamlarına "Lübnan'a yatırım" çağrısı

Son dakika haber... Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı Abdülkadir Akkuş, Türkiye'deki yatırımcıları Lübnan'a yönlendirmek istediklerini belirterek, "Şu anda iş gücü maliyeti ve sigorta ödemeleri gibi giderler çok düşük.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı Abdülkadir Akkuş, Türkiye'deki yatırımcıları Lübnan'a yönlendirmek istediklerini belirterek, "Şu anda iş gücü maliyeti ve sigorta ödemeleri gibi giderler çok düşük. Özellikle ihracatçılarımız burada kuracakları üretim tesisleriyle başta Orta Doğu ve Körfez ülkeleri olmak üzere Afrika gibi çok önemli pazarlara kolayca ulaşabilir." dedi.

Akkuş, yaptığı açıklamada, uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve biriken kamu borcu nedeniyle derin ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da başkent Beyrut'ta gerçekleşen büyük patlama sonrası sıkıntıların devam ettiğini söyledi.

Lübnan'a acilen Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar tarafından destek verilmesi gerektiğini dile getiren Akkuş, bunun yanı sıra Türkiye'nin de Lübnan'ı yalnız bırakmamasının önemini anlattı.

Akkuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık iki hafta önce Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'yi kabul ettiğini anımsatarak, görüşmede, siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda Türkiye-Lübnan ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığını ve bölgesel meselelerde iş birliği imkanlarının değerlendirildiğini hatırlattı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki köklü ilişkileri her alanda derinleştirme ve güçlendirme konusunda kararlı olunduğu mesajının verildiğini dile getiren Akkuş, Lübnan'a verilen önemin bu görüşmeyle çok net anlaşılabileceğini vurguladı.

"Türk iş adamları Lübnan'a üretim tesisleri kurabilir"

Abdülkadir Akkuş, Lübnan'da hükümetin kurulması halinde ekonomik ve siyasi anlamda ülkenin yavaş yavaş normale dönmeye başlayacağını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Şu anda ülkede tabi ekonomik sıkıntılar var. Herkes hükümetin kurulmasını bekliyor. Biz de Türkiye'deki yatırımcıları oraya yönlendirmek istiyoruz. Şu anda iş gücü maliyeti ve sigorta ödemeleri gibi giderler çok düşük. Özellikle ihracatçılarımız burada kuracakları üretim tesisleriyle başta Orta Doğu ve Körfez ülkeleri olmak üzere Afrika gibi çok önemli pazarlara kolayca ulaşabilir. Lübnan'da üretim yapmak şu anda birçok Asya ülkesinden çok daha ucuz."

Akkuş, üretim tesisleri dışında ülkenin elektrik ihtiyacı için enerji yatırımı yapılmasının çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Ayrıca gıda ve sağlık yatırımlarına ciddi ihtiyaç var. Ancak tüm alanlarda yatırım ihtiyacı bulunuyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan