Son dakika haber | Türk heyeti Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi
Son dakika gündem haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı