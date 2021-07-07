Son dakika haber | Türk Hava Kuvvetleri, Polonya'da 'Geliştirilmiş Hava Polisliği Görevi'ne başladı
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Son dakika haber | Türk Hava Kuvvetleri, Polonya'da 'Geliştirilmiş Hava Polisliği Görevi'ne başladı

Son dakika haber | Türk Hava Kuvvetleri, Polonya'da 'Geliştirilmiş Hava Polisliği Görevi'ne başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Türk Hava Kuvvetleri, Polonya'da 'Geliştirilmiş Hava Polisliği Görevi'ne başladı.

Türk Hava Kuvvetleri, Polonya'da 'Geliştirilmiş Hava Polisliği Görevi'ne başladı. 161'inci Jet Filo Komutanlığı'ndan 4 adet F-16 uçağı Polonya hava sahasının korunması maksadıyla 70 gün görev yapacak.

Milli Savunma Bakanlığınca görev hakkında yapılan açıklamaya göre, NATO görevi kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar Polonya'nın Malbork Hava Üssü'ne intikallerini gerçekleştirerek görev yerlerine ulaştı. Görev kapsamında 161'inci Jet Filo Komutanlığı'ndan 4 adet F-16 uçağı görev yapacak. Ayrıca görev süresince toplam 78 personel Polonya'da bulunacak. Polonya hava sahasında, "Geliştirilmiş Hava Polisliği" görevini icra edecek olan uçaklar 15 Eylül 2021'e kadar bu göreve devam edecek. Geliştirilmiş Hava Polisliği (eAP) kapsamında Polonya hava sahasının korunması maksadıyla 2 uçak 7 gün 24 saat esasına göre alarm/reaksiyon nöbeti tutacak. Aynı zamanda NATO ve ev sahibi ülke olan Polonya ile koordineli olarak uçuşları da gerçekleştirecek. Geliştirilmiş Hava Polisliği ile Polonya ve Baltık hava sahasında, NATO ve Eskişehir'de konuşlu Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM) koordinesinde görevler icra edilecek. Öte yandan Türk Hava Kuvvetleri 2006 yılında ise Litvanya'da Baltık Hava Polisliği görevini icra etmişti.

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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