Son dakika haber... Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında yarın...
Bir son dakika haberine göre Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında yarın gerçekleştirilecek.
Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında yarın gerçekleştirilecek. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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