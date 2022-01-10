Son dakika haber... Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında yarın... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında yarın...

Son dakika haber... Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında yarın...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında yarın gerçekleştirilecek.

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında yarın gerçekleştirilecek. - ANKARA

Bakan Çavuşoğlu, 'AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare Kampı'nda konuştu: (1)

Bakan Çavuşoğlu, "AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare Kampı"nda konuştu: (1)

 Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Ankara İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu

Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Ankara İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu

 Bakan Çavuşoğlu: 'Temennimiz bir an önce Kazakistan'ın istikrara, huzura, barışa kavuşmasıdır.

Bakan Çavuşoğlu: "Temennimiz bir an önce Kazakistan'ın istikrara, huzura, barışa kavuşmasıdır.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title