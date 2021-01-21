Son dakika haber: Türk Böbrek Vakfı, böbrek hastalarının Kovid-19 aşısı olabileceğini duyurdu

Son dakika gündem haberine göre Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi Nefroloji Uzmanı Dr. Bilal Görçin, böbrek hastalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmasında herhangi bir sıkıntı olmadığını bildirdi.

Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi Nefroloji Uzmanı Dr. Bilal Görçin, böbrek hastalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmasında herhangi bir sıkıntı olmadığını bildirdi.

Vakıftan yapılan açıklamada görüşleri yer alan Görçin, pandemi süresince diyaliz ve böbrek hastalarını tedavilerinde bazı tecrübeler edindiklerini belirtti.

Başhekim Görçin, bu sürecin hastalığa yakalanan sağlıklı bireylerden farklı olmadığını kaydederek, "Özellikle nakilli hastalar olmak üzere, genellikle böbrek hastalarında, koronavirüs hastalığı sağlıklı bireylerde geliştiği gibi seyretti. Hastalık ve tedavi süreçlerinde ek bir sorunla karşılaşılmadı." ifadelerini kullandı.

Böbrek hastalarının diyaliz merkezlerinde yıllardır grip ve zatürre aşısı yaptırdığını ifade eden Görçin, "Aşı konusunda seçimi hastalarımıza bırakıyoruz ancak yaptırmamaları için hiçbir gerekçe yoktur. Sağlık Bakanlığının hastanelere dağıtımını yaptığı, halk arasında Çin aşısı olarak bilinen Kovid-19 aşısı, inaktif yöntemle üretilmiş bir aşıdır. Yani üretim prensibi grip aşısı ile aynıdır. Grip aşısı olabilen, aşıya alerjik reaksiyon göstermeyen tüm bireylerin aynı güvenle bu aşıyı olabileceğini ifade edebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara