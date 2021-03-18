Son dakika haber: Türk, Azerbaycanlı, KKTC'li ve Türkmen şehit çocukları Anıtkabir'i ziyaret etti
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Son dakika haber: Türk, Azerbaycanlı, KKTC'li ve Türkmen şehit çocukları Anıtkabir'i ziyaret etti

18.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:02
Son dakika haber: Türk, Azerbaycanlı, KKTC'li ve Türkmen şehit çocukları Anıtkabir'i ziyaret etti

Son dakika haberleri: Türkiye, Azerbaycan, KKTC'li ile Iraklı ve Suriyeli Türkmen şehit asker çocukları Ankara'da Anıtkabir, İkinci Meclis ve Ankara Kalesi gibi tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Türkiye, Azerbaycan, KKTC'li ile Iraklı ve Suriyeli Türkmen şehit asker çocukları Ankara'da Anıtkabir, İkinci Meclis ve Ankara Kalesi gibi tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Vatan Yıldızları Vakfı tarafından düzenlenen "Evlatlarımız Tek Yürek" isimli organizasyonda babaları şehit olan 30 çocuk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'nın tarihi ve turistik noktalarını gezdi.

Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan grup, ardından İkinci Meclis'te bulunan Cumhuriyet Müzesini de ziyaret etti.

Şehit çocukları, program çerçevesinde dün de Etnografya Müzesi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesindeki Milli Mücadele sergisine ve kütüphaneye gitmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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