Türk askeri 18 ay daha Libya'da bulunacak
22.12.2020 19:24 | Son Güncelleme: 22.12.2020 19:46
Türk askerinin 18 ay daha Libya'da bulunmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Türk askerinin 18 ay daha Libya'da bulunmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda Türk askerinin 18 ay daha Libya'da bulunmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri düzenlendi. AK Parti ve MHP grubu oylarıyla tezkere kabul edildi.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı