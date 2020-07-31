Son dakika haber: Türk askeri, Azerbaycan askeriyle bayramlaştı Son dakika haberi... MİLLİ Savunma Bakanlığı, TurAz (Türkiye-Azerbaycan) Kartalı Tatbikatı için Azerbaycan'da bulunan Türk askerinin, Azerbaycan askeriyle bayramlaştığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, TurAz (Türkiye-Azerbaycan) Kartalı Tatbikatı için Azerbaycan'da bulunan Türk askerinin, Azerbaycan askeriyle bayramlaştığını açıkladı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TurAz Kartalı Tatbikatı için Azerbaycan'da bulunan kahraman personelimiz, Kurban Bayramı dolayısıyla Azerbaycan ordusunun kahramanlarıyla bayramlaştı" denildi.

Kaynak: DHA