Turistlerin, tramvay yolunda canlarını hiçe saydıkları selfi çılgınlığı
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Turistlerin, tramvay yolunda canlarını hiçe saydıkları selfi çılgınlığı

15.03.2021 13:06 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:20

Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler, Pazar günü fotoğraf çektirebilmek uğruna canlarını hiçe sayıp nostaljik tramvay yoluna oturdu.

Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler, Pazar günü fotoğraf çektirebilmek uğruna canlarını hiçe sayıp nostaljik tramvay yoluna oturdu. Kısıtlamadan dolayı tramvay hattının çalışmaması ise olası bir kazayı önledi.

Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler Muratpaşa ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde Attolos Heykeli'nin önünden geçen nostaljik tramvay hattına yatarak poz verip fotoğraf çektirdi. İlginç anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı. Turistler çevrede geçen bir vatandaştan fotoğraflarını çekmelerini isteyerek tramvay hattının ortasına oturdu, ardından tek tek tramvay yoluna oturarak poz vermeye başladı. Uzun süre devam eden fotoğraf ve selfie çekimi tramvayların kısıtlama süresince çalışmaması sebebiyle kazasız atlatıldı.

(İHA)

Turistlerin, tramvay yolunda canlarını hiçe saydıkları selfi çılgınlığı
Turistlerin, tramvay yolunda canlarını hiçe saydıkları selfi çılgınlığı
Turistlerin, tramvay yolunda canlarını hiçe saydıkları selfi çılgınlığı
Turistlerin, tramvay yolunda canlarını hiçe saydıkları selfi çılgınlığı
Turistlerin, tramvay yolunda canlarını hiçe saydıkları selfi çılgınlığı
Turistlerin, tramvay yolunda canlarını hiçe saydıkları selfi çılgınlığı
Turistlerin, tramvay yolunda canlarını hiçe saydıkları selfi çılgınlığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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