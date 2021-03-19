Son dakika haber... Turgutlu'ya şehitlik anıtı yapıldı
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Son dakika haber... Turgutlu'ya şehitlik anıtı yapıldı

19.03.2021 10:54 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:07
Son dakika haber... Turgutlu'ya şehitlik anıtı yapıldı

Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, ilçe nüfusuna kayıtlı şehit ve gazilerin isim, şehadet ve gazilik tarihlerini gösteren anıt düzenlenen törenle açıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, ilçe nüfusuna kayıtlı şehit ve gazilerin isim, şehadet ve gazilik tarihlerini gösteren anıt düzenlenen törenle açıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla ilçe nüfusuna kayıtılı olan şehit ve gazilerin isim, şehadet ve gazilik tarihlerini gösteren anıt düzenlenen törenle açıldı. Turgutlu Kaymakamlığı, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Turgutlu Belediyesi tarafından başlatılan çalışma sonucunda Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinin bitişiğindeki alanda yaptırılan anıtta şehit ve gazilerin anısına Türkiye haritası motifi ile ilçe nüfusuna kayıtlı şehit ve gazilerin isim, şehadet ve gazilik tarihlerini yer aldı. Öte yandan ilçe nüfusuna kayıtlı şehit ve gazilerin künyelerinin bulunduğu 68 fidan da törende toprakla buluştu.

Anıtın açılışına Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Bahri Bostancu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdusselam Esen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Sorumlusu Ahmet İlter ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. - MANİSA

Son dakika haber... Turgutlu'ya şehitlik anıtı yapıldı
Son dakika haber... Turgutlu'ya şehitlik anıtı yapıldı
Son dakika haber... Turgutlu'ya şehitlik anıtı yapıldı
Son dakika haber... Turgutlu'ya şehitlik anıtı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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