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Son dakika haber... Turgutlu'da yine 4 bacağı da kesik kedi ölüsü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Turgutlu'da yine 4 bacağı da kesik kedi ölüsü bulundu

Son dakika haberi: MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 1 kedi daha tüm bacakları kesik olarak ölü bulundu.

SEYHAN, ADANA (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 1 kedi daha tüm bacakları kesik olarak ölü bulundu. Son 22 günde benzer şekilde ölü bulunan kedilerin sayısı, 5'e çıktı. Emniyetin kurduğu özel ekip, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Turgutlu'nun Selvilitepe Mahallesi'ndeki Hakan Uykan Parkı'nda, 29 Ekim'de bacakları kesik 2 kedi ölüsü bulundu. Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, biri yetişkin diğeri yavru olan, 4 bacağı da kesilmiş 2 kedinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sallıtepe'nin bu paylaşımı kısa sürede yayılırken, kedileri katleden kişi veya kişilere hayvanseverlerden tepki geldi. 17 ve 18 Kasım'da da birer kedi daha 4 bacağı birden kesilmiş olarak ölü bulundu. Peş peşe ölü kedilerin bulunması 'seri kedi katili' olabileceği şüphesini akıllara getirirken, Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe'nin şikayeti üzerine polis de soruşturma başlattı. Sallıtepe'nin şikayetçi olarak ifade vermesinden sonra Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, kedi ölümlerinin meydana geldiği bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

BU KEZ HASTANE OTOPARKINDA

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde dün kedi ölümlerinin şüpheli ya da şüphelilerinin yakalanması için özel ekip oluşturuldu. 2'şer kişilik 6 polisten oluşan özel ekip, birden fazla kedinin ölü bulunduğu Selvilitepe Mahallesi'nde kamera kayıtlarını izleyip, detaylı incelemelerini sürdürürken, üzücü bir haber daha geldi. Bu sabah Turgutlu Devlet Hastanesi otoparkında 1 kedi, yine 4 bacağı kesilmiş olarak ölü bulundu. Son 22 günde benzer şekilde ölü bulunan kedilerin sayısı, 5'e yükseldi. Polis, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelinin, daha önce 4 kedinin ölü bulunduğu Hakan Uykan Parkı çevresinde önlem almış olabileceğini düşünerek, bu defa Turgutlu Devlet Hastanesi otoprakını seçmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.


Son dakika haber... Turgutlu'da yine 4 bacağı da kesik kedi ölüsü bulundu

Son dakika haber... Turgutlu'da yine 4 bacağı da kesik kedi ölüsü bulundu

Son dakika haber... Turgutlu'da yine 4 bacağı da kesik kedi ölüsü bulundu

Son dakika haber... Turgutlu'da yine 4 bacağı da kesik kedi ölüsü bulundu

Son dakika haber... Turgutlu'da yine 4 bacağı da kesik kedi ölüsü bulundu

Son dakika haber... Turgutlu'da yine 4 bacağı da kesik kedi ölüsü bulundu

Son dakika haber... Turgutlu'da yine 4 bacağı da kesik kedi ölüsü bulundu

Son dakika haber... Turgutlu'da yine 4 bacağı da kesik kedi ölüsü bulundu

Son dakika haber... Turgutlu'da yine 4 bacağı da kesik kedi ölüsü bulundu

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Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Son Dakika Haberleri

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