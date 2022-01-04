Son dakika haber | Turgutlu'da sahte içki operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Turgutlu'da sahte içki operasyonu

Son dakika haber | Turgutlu'da sahte içki operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 26 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 26 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi.

İhbar üzerine Turgutlu İlçesi Avşar Mahallesi'nde ikamet eden S.D. (72) isimli şahsın evinde, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada; sahte ve el yapımı olduğu değerlendirilen 1 litre şarap, 10 litre rakı, 12 litre votka ile 3 litre viski ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

Biri mezara diğeri hapse! 94 yaşındaki adam torun katili oldu

Biri mezara diğeri hapse! 94 yaşındaki adam torun katili oldu

 Son dakika haberi! Jandarma'daki FETÖ yapılanmasına operasyon: 99 gözaltı kararı

Son dakika haberi! Jandarma'daki FETÖ yapılanmasına operasyon: 99 gözaltı kararı

 Hızla gelen araç tırın altına girdi! Can pazarının yaşandığı kaza kamerada

Hızla gelen araç tırın altına girdi! Can pazarının yaşandığı kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title