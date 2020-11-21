Son dakika haber! Turgutlu'da kaçak bahis operasyonunda 2 tutuklama

Son dakika habere göre MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, mağdur olan bir çok kişinin şikayeti üzerine yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik çalışma başlattı. Uzun zamandır teknik ve fiziki takibe alınan yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik 3 gün önce operasyon düzenlendi. Operasyonda birçok ev ve iş yerine düzenlenen baskınlarda yapılan aramalarda çok sayıda materyale el konulurken, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelinden 8'i serbest kalırken, 2 kişi tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ