Son dakika haber... Turgutlu'da Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Son dakika haberler... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Merkez Pazar Camisi avlusunda toplanan vatandaşlar, gıyabi cenaze namazının ardından dua etti.

Turgutlu Sivil Dayanışma Platformu (TUSİDAP) adına basın açıklamasını okuyan Şamil Duran, dünya kamuoyunu İsrail'in saldırılarına tepki göstermeye davet ederek, "Mescid-i Aksa'da ibadet eden kardeşlerimize karşı işgalci İsrail'in uyguladığı devlet terörünü şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen