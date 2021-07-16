Son dakika haber! Turgutlu Belediyespor Selen Gamsız'ı renklerine bağladı

Son dakika haberi: Tarihinde ilk kez oynayacağı Kadınlar 2. Ligi için hazırlıklarını sürdüren Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Selen Gamsız'ı kadrosuna dahil etti.

Tarihinde ilk kez oynayacağı Kadınlar 2. Ligi için hazırlıklarını sürdüren Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Selen Gamsız'ı kadrosuna dahil etti.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz'ın makamında gerçekleşen imza töreninde Selen Gamsız, sezon boyunca Turgutlu Belediyespor formasını taşıyacağı imzayı attı. Voleybol kariyerine Gelişim Koleji altyapısında başlayan Selen Gamsız, Genç Yıldız kategorisinde İzmir İl Şampiyonlukları, Liseler Türkiye İkinciliği ve İzmir İl Karmasında Türkiye Şampiyonluğuna adını yazdırdı. Orta oyuncu pozisyonunda oynayan Gamsız ayrıca Ataspor Kulübü ve Akhisargücü takımında da oynadı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, "Gerçekleştirdiğimiz transferlerle Kadın Voleybol Takımımızı daha da güçlendiriyoruz. Genç sporcumuz Selen Gamsız da en iyi transferlerimizden biri. Her bir oyuncumuzun takımımıza önemli katkılar sunacağına, sahada başarılı performanslar ortaya koyacağına inanıyoruz. Kadın Voleybol Takımımız için bu sezon çok önemli. Takımımızın sakatlıklardan uzak, başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum" dedi.

Yeni transfer Selen Gamsız ise şunları söyledi: "Turgutlu Belediyespor formasıyla Kadınlar 2. Liginde oynayacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Turgutlu Belediyespor çatısı altında kariyerim için çok fazla tecrübe edineceğime inanıyorum. Başkanımız Çetin Akın, Başkan Yardımcımız Fırat Honaz başta olmak üzere spora ve özellikle kadın sporculara göstermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederim." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı