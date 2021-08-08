Son dakika haber! Türbe ziyaretinden dönen kafile kaza yaptı: 8 ölü, 11 yaralı (4)

Son dakika gündem haberine göre ÖLÜ SAYISI 8 OLDUİzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemalpaşa'da meydana gelen kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

ÖLÜ SAYISI 8 OLDU

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemalpaşa'da meydana gelen kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Köşger, "Malesef bu kazada vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 8'e çıkmıştır. Tekrardan ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve metanet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık