Son dakika haber! Türbe ziyaretinden dönen kafile kaza yaptı: 8 ölü, 11 yaralı (4)
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Son dakika haber! Türbe ziyaretinden dönen kafile kaza yaptı: 8 ölü, 11 yaralı (4)

Son dakika haber! Türbe ziyaretinden dönen kafile kaza yaptı: 8 ölü, 11 yaralı (4)
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ÖLÜ SAYISI 8 OLDUİzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemalpaşa'da meydana gelen kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

ÖLÜ SAYISI 8 OLDU

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemalpaşa'da meydana gelen kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Köşger, "Malesef bu kazada vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 8'e çıkmıştır. Tekrardan ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve metanet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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