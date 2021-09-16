Son dakika haber... Tur teknesinde kavgadaki ölümde 14 şüpheli adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: SERBEST BIRAKILDILARMuğla'da, tur teknesinde çıkan kavga sırasında göle düşerken başını pervaneye çarptığı belirlenen Erdem Acar'ın (21) ölümüyle ilgili adliyeye sevk 14 şüpheliden 12'si savcılıkta, 2'si ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Muğla'da, tur teknesinde çıkan Kavga sırasında göle düşerken başını pervaneye çarptığı belirlenen Erdem Acar'ın (21) ölümüyle ilgili adliyeye sevk 14 şüpheliden 12'si savcılıkta, 2'si ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Cavit AKGÜN/ MUĞLA,
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri