Son dakika haber... Tur otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var (1)
Demirören Haber Ajansı, Hasan Dönmez - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre KONYA'da tur otobüsü şarampole devrildi.
AKSARAY (DHA) - KONYA'da tur otobüsü şarampole devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Konya- Aksaray kara yolu 50'nci kilometresinde meydana geldi. Aksaray yönüne giden tur otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Güncel