Son dakika haber | TÜPRAŞ'tan sokak hayvanlarına destek
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Son dakika haber | TÜPRAŞ'tan sokak hayvanlarına destek

Son dakika haberi... Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için Kocaeli'nin Körfez ve İzmir'in Aliağa belediyeleriyle protokol imzaladı.

Son dakika haber | TÜPRAŞ'tan sokak hayvanlarına destek
02.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:58

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için Kocaeli'nin Körfez ve İzmir'in Aliağa belediyeleriyle protokol imzaladı.

TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket faaliyet gösterdiği coğrafyalarda toplumun yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler geliştirerek ya da var olan girişimlere destek vererek kurumsal sorumluluğunu yerine getirirken koronavirüs salgını sürecinde de sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor.

Yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sokak hayvanları için harekete geçen TÜPRAŞ, ilk olarak Kocaeli'nin Körfez Belediyesi ile imzaladığı protokolle bölgede bulunan barınaklara, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemlerde beslenme ve su ihtiyacı artan sokak hayvanları için destek sağlamaya başladı. Şirket, İzmir'in Aliağa Belediyesi ile de protokol imzalayarak sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için bir adım daha attı.

TÜPRAŞ'tan sağlanan yiyecekler, belediye görevlileri ve onların yönlendirdiği gönüllü hayvanseverler tarafından sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılıyor.

Şirket, halihazırda uygulanan "Sıfır Atık" girişimiyle bu projeyi birleştirerek yemekhanelerinden artan yemekleri sokak hayvanlarına ulaştırmaya devam ediyor.

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Kaynak: AA

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