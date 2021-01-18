Son dakika haber... Tunus'ta devlete bağlı Denetleme Komisyonu, eski Başbakan Fahfah'ı suçlu buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haber... Tunus'ta devlete bağlı Denetleme Komisyonu, eski Başbakan Fahfah'ı suçlu buldu

18.01.2021 22:15 | Son Güncelleme: 18.01.2021 22:20
Son dakika haber... Tunus'ta devlete bağlı Denetleme Komisyonu, eski Başbakan Fahfah'ı suçlu buldu

Son dakika haberler: Tunus'ta devlete bağlı Kamu Hizmetleri Genel Denetleme Komisyonu, eski Başbakan İlyas el-Fahfah'ı hissedar olduğu şirket ile devlete bağlı Ulusal Atık Yönetim Ajansı arasında imzalanan anlaşmalarla "çıkar çatışması"na sebep olmakla suçlu buldu.

Tunus'ta devlete bağlı Kamu Hizmetleri Genel Denetleme Komisyonu, eski Başbakan İlyas el-Fahfah'ı hissedar olduğu şirket ile devlete bağlı Ulusal Atık Yönetim Ajansı arasında imzalanan anlaşmalarla "çıkar çatışması"na sebep olmakla suçlu buldu.

Ülkede doğrudan Başbakan'ın yetkisi altında yer alan, devletin çıkarları, yerel gruplar ve kamu kurumları üzerinde üst düzey denetim görevini yerine getiren Genel Denetleme Komisyonu, konuya ilişkin hazırladığı raporu Tunus Meclisindeki İdari Reform ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi önünde sundu.

Komisyon temsilcisi Yasir et-Tukabiri, imzalanan bu anlaşmaların temellendirilme yollarındaki ihlallerin yanı sıra Fahfah'ın çıkar çatışmasının içinde olduğunu söyledi.

Bu anlaşmaların iltimas geçme ve yasal şartnamelere uyulmaması temelinde imzalandığını aktaran Tukabiri, ayrıca anlaşmaların "kusurlu ve yasal koşulları karşılamayan" temellere dayandırıldığını belirtti.

Tukabiri, anlaşmalardaki hataların takip edilmesini ve dosyanın mali yargıya sevk edilmesini istedi.

Komisyon, yapılan ihlallerin sorumluluğunun, Çevre Bakanlığına, Teklif Değerlendirme Komitesine ve Ulusal Atık Yönetimi Ajansına ait olduğunu kaydetti.

Eski Başbakan Fahfah'tan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Eski Başbakan hakkında "çıkar çatışması" şüphesi

Devlete bağlı Ulusal Atık Yönetim Ajansı ile anlaşmalar imzalayan çevre alanında faaliyet gösteren Valis Şirketinde eski Başbakan Fahfah'ın hissedarlığının "çıkar çatışması" doğurduğu ifade ediliyor.

Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Kurulu, 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, devlet ile ticari iş ve ihale anlaşmaları yapan bazı şirketlerde Başbakan Fahfah'ın hissedarlığının "çıkar çatışması" doğurduğu ve bunun kanunlara aykırı olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kurul, Fahfah'ın çıkar çatışması şüpheleri ve kazanç beyanının açıklanmasına ilişkin belgeleri yargıya göndermişti.

Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Fahfah'ın "ihalelerde yolsuzluk yaptığı" yönündeki suçlamaları araştırmak için komisyon oluşturmuş ve komisyon ilk toplantısını 7 Temmuz'da gerçekleştirmişti.

Son dönemde siyasi istikrarsızlık yaşayan Tunus'ta Fahfah 15 Temmuz 2020'de yolsuzluk ve çıkar çatışması şüpheleri nedeniyle görevinden istifa etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Zeki Müren Ajda Pekkan Bülent Ersoy Murat Dalkılıç
Spor Arda Turan Fatih Terim Hakan Arslan Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Ölü Kaza Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Tunus'ta devlete bağlı Denetleme Komisyonu, eski Başbakan Fahfah'ı suçlu buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 22:52:59. #1.15#
title