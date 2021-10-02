Son dakika haber | Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in 'olağanüstü kararları' protesto edildi - Haberler
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Son dakika haber | Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in "olağanüstü kararları" protesto edildi

AA - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Tunus'un Safaks kentinde toplanan onlarca kişi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da aldığı yasama, yürütme ve yargı yetkilerini tek elde toplayan kararların yürürlükten kaldırılması talebiyle gösteri düzenledi.

Tunus'un Safaks kentinde toplanan onlarca kişi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da aldığı yasama, yürütme ve yargı yetkilerini tek elde toplayan kararların yürürlükten kaldırılması talebiyle gösteri düzenledi.

Safaks kentindeki Direniş Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, Tunus bayrakları açarak Cumhurbaşkanı Said'in kararlarını eleştiren sloganlar attı.

Son dakika haber | Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararları protesto edildi

Son dakika haber | Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararları protesto edildi

Son dakika haber | Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararları protesto edildi

Son dakika haber | Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber | Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in 'olağanüstü kararları' protesto edildi - Haberler
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