Son dakika haber! Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın kararlarına partilerin bazılarından destek, bir kısmından da itiraz geldi
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Son dakika haber! Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın kararlarına partilerin bazılarından destek, bir kısmından da itiraz geldi

Son dakika haber! Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın kararlarına partilerin bazılarından destek, bir kısmından da itiraz geldi
Anadolu Ajansı / Enes Canlı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararlarına parlamentodaki partilerin bazılarından destek geldi, bir kısmından da "darbe suçlaması" yöneltildi.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararlarına parlamentodaki partilerin bazılarından destek geldi, bir kısmından da "darbe suçlaması" yöneltildi.

Ülkede Meclisteki 218 sandalyeden 19'uyla temsil edilen Demokratik Akım Partisi Milletvekili Samiye Abbu, Cumhurbaşkanı'nın Meclisin çalışmalarını dondurma, başbakanı görevden alma ve yeni bir başbakan atama kararının, "anayasal ve tarihi" olduğunu savundu.

Buna karşın, Mecliste 18 milletvekili bulunan Onur Koalisyonu Yöneticisi ve Milletvekili Yusri ed-Dali, partisinin sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü mesajda, Cumhurbaşkanı'nın kararlarını "darbe" olarak nitelendirerek, halkı devrim ve özgürlükleri savunmaya çağırdı.

Kararlar karşısında ülkenin iç savaşa sürüklenmesi endişesini aktaran Dali, silahlı kuvvetlerden, "anayasayı, anayasal kurumları korumak ve demokrasinin sürdürülmesi için hareketsiz kalmasını" talep etti.

Dali, Cumhurbaşkanı'nın adımlarının anayasaya aykırı olduğunu belirterek, devletin tüm unsurlarını anayasaya uygun davranmaya davet etti.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi de Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağırarak, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir darbe niteliği taşıdığını belirtmişti.

Ülkede başta başkent Tunus olmak üzere hükümet ve muhalefet partilerine yönelik kitlesel protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Said, yayınladığı görüntülü mesajında, "ülkenin içinden geçtiği olağanüstü koşulları" gerekçe göstererek Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların hemen yürürlüğe gireceğini aktaran Said, genelgeler biçiminde gerekli kararların duyurulmaya devam edeceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Said, silah kullanmaya çalışanlara ordunun "gerçek mermiyle" karşılık vereceğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

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