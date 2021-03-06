Son dakika haber | Tunus'ta Cumhurbaşkanı ile çekişme yaşayan Başbakan Meşişi istifasının söz konusu olmadığını açıkladı

Tunus'ta kabine revizyonu konusunda Cumhurbaşkanı Kays Said ile sorun yaşayan Başbakan Hişam el-Meşişi, istifa etmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Başkent Tunus'ta bir etkinlikte konuşan Başbakan Meşişi, hükümet olarak şu an toplumsal konularla ilgilendiklerini, ekonomik ve sosyal reformlara hazırlık yaptıklarını söyledi.

Ülkeyi içinde bulunduğu krizden çıkarmak için ulusal diyaloğu ilerletmeye çalışacaklarını aktaran Meşişi, "Şu anda istifam söz konusu değil. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bir savaşımız var. Salgınla mücadelenin bizi birleştirmesi gerekiyor." dedi.

Kovid-19 aşısının gelecek haftanın ilk günü Tunus'a ulaşmasını beklediklerini kaydeden Meşişi, bu ortamda ilgilenilmesi gereken en son şeyin siyasi çekişmeler olduğunu vurguladı.

Tunus'ta zorlu yıl

Tunus 2011'deki devrimden bu yana 10'dan fazla hükümet eskitti ve ekonomik sorunlarını çözemedi.

Ülke siyasetini ise son bir aydır Başbakan Meşişi ile Cumhurbaşkanı Said arasındaki çekişme meşgul ediyor.

Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Meşişi'nin meclisten güvenoyu alan kabine revizyonunun anayasal olmadığını savunuyor. Konuyu çözme yetisine sahip 2014 Anayasası'nın öngördüğü Anayasa Mahkemesinin henüz kurulamamış olması da krizi derinleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes