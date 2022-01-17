Son dakika haber | Tunus'ta askeri mahkemede yargılanan 2 milletvekili serbest bırakıldı

Son dakika haberler... Tunus'ta askeri mahkemede yargılanan, Meclisteki Onur Koalisyonu Başkanı Seyfeddin Mahluf ve Milletvekili Nidal el-Suudi tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Tunus'ta askeri mahkemede yargılanan, Meclisteki Onur Koalisyonu Başkanı Seyfeddin Mahluf ve Milletvekili Nidal el-Suudi tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Tunus kamuoyunda "havalimanı olayı" olarak bilinen dava kapsamında askeri mahkemede yargılanan Mahluf ve Suudi'nin avukatlarından Malik Bin Amur, sosyal medya sayfasında bugün görülen duruşmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Amur, "Tunus Askeri Mahkemesindeki duruşmanın ardından müvekkillerimden Mahluf ve Suudi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Onur Koalisyonu Başkanı Mahluf ve yardımcısı Suudi, 23 Eylül 2021'de "Tunus Havalimanı olayı" bilinen dava kapsamında tutuklanmıştı.

– "Havalimanı olayı"

Tunus Havalimanı'nda Mart 2021'de yaşanan olayda güvenlik görevlilerinin, hakkında yurt dışına çıkış yasağı olmayan ve yasal herhangi bir engeli bulunmayan bir kadının ülke dışına çıkışına "keyfi" bir şekilde engel olduğu belirtilmişti.

O sırada havalimanında bulunan Onur Koalisyonu Başkanı Seyfeddin Mahluf ve beraberindeki milletvekilleri duruma müdahale ederek kadının hakkını savunduklarını açıklamıştı.

Havalimanındaki bu anlaşmazlığın ardından, devrik Devlet Başkanı Zeynel Abidin bin Ali döneminde uygulanan; "terör şüphesi bulunanların ülke dışına çıkışının engellenmesini" öngören bir prosedürün yürürlükte olduğu ortaya çıkmıştı.

Terörle ilişkili olduğu gerekçesi ile Tunus Askeri Mahkemesi tarafından "havalimanı olayına" ilişkin soruşturma başlatılmış; Mahluf ve yardımcısı Suudi tutuklu, diğer milletvekillerinin ise tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Askeri Mahkemede görülen davada, sanıklara yöneltilen suçlamaya dair bilgi verilmedi.