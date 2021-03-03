Son dakika haber! Tunus'ta 65 terör sanığından 6'sı müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika gündem haberine göre Tunus'ta terör suçlamalarıyla yargılanan 65 sanıktan 6'sı hakkında müebbet hapis cezası verildi.

Tunus'ta terör suçlamalarıyla yargılanan 65 sanıktan 6'sı hakkında müebbet hapis cezası verildi.

Tunus resmi ajansı TAP'ın haberine göre, başkentteki yargı erki sözcüsü Muhsin ed-Dali, Terörle Mücadele Özel Mahkemesinin toplam 65 sanıklı 5 ayrı terör davasında hüküm verdiğini belirtti.

Dali, ayrıntılı bilgi paylaşmadığı davalarda 6 sanığın tutuklu yargılandığını, bazılarının ise firari olduğunu aktardı.

Mahkemenin 6 sanığı ömür boyu hapis cezasına çarptırdığını kaydeden Dali, diğer sanıklar hakkında da 2 yıl ila 80 yıl hapis cezası verildiğini ifade etti.

Tunus'ta güvenlik güçleri son dönemde terör örgütü DEAŞ unsurlarına karşı çok sayıda operasyon yürütmüştü.

Tunus'un Cezayir sınırı yakınında 3 Şubat'ta terör unsurlarını takip eden askeri araca düzenlenen saldırıda 4 asker hayatını kaybetmiş, olayın ardından Tunus hükümeti ve Cumhurbaşkanı Kays Said "terörle mücadeleye kararlılıkla devam" mesajı vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes