Tunus'ta 45 Afrikalı mülteciyi taşıyan tekne alabora oldu: En az 20 ölü

Tunus'ta, İtalya'ya kaçmaya çalışan 45 Afrikalı mülteciyi taşıyan tekne alabora oldu. Tunus Güvenlik Güçleri tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Afrikalı ve Orta Doğulu mültecilerin uğrak yeri olan Tunus'ta Afrikalı mültecileri taşıyan tekne alabora oldu. Tunus Güvenlik Güçleri yetkilisi Ali Ayari, "45 Afrikalı mültecinin bulunduğu tekne, Akdeniz'i geçerek İtalya'nın Lampedusa adasına gitmeye çalıştığı sırada, Tunus'un Safakes kenti sahilinden 9 bin 656 metre açıkta alabora oldu" dedi. Ayari açıklamasında, Tunus Sahil Güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları başlattığını ve çalışmalar sırasında ekipler tarafından 5 mültecinin kurtarıldığını, 20 mültecinin ise cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti. Ali Ayari, teknedeki mültecilerin tamamının Afrika kökenli olduğunu belirterek, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kayıp 20 mülteciye ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı