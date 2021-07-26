Son dakika haber | Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Gannuşi, AA'ya parlamento ve hükümetin görevinin başında olduğunu söyledi

Son dakika habere göre Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, demokratik olarak seçilmiş parlamento ve hükümetin halen görevinin başında olduğunu belirtti.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, demokratik olarak seçilmiş parlamento ve hükümetin halen görevinin başında olduğunu belirtti.

Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararları üzerine, AA'ya yaptığı açıklamada, Said'in kararlarından üzüntü duyduklarını belirtti.

Gannuşi, "Bu açıkça anayasal bir darbedir. Devrime, genel ve kişisel özgürlüklere karşı bir darbedir. Demokratik olarak seçilmiş parlamento, hükümet ve gerisi halen görevinin başında." dedi.

Cumhurbaşkanının anayasayı yorumlama şeklinin tamamen yanlış olduğunu düşündüklerini vurgulayan Nahda Hareketi lideri, gerçeklerden farklı olan bu yorumun, anayasanın ilkel bir okumasına dayandığını ve cumhurbaşkanının belli koşullarda istisnai kararlar vermesine imkan tanıdığını söyledi.

Gannuşi, Cumhurbaşkanı Said'in kendisine danışarak anayasa çerçevesinde kararlar alacağını söylediğini, kendisinin de bunun doğal bir süreç olacağını düşündüğünü aktardı.

Tunus anayasasının, acil durumlarda parlamentonun hükümetin görevden alınmadan sürekli çalışmasını öngördüğünü hatırlatan Gannuşi, "Yaşananların anayasal bir darbe olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkede başta başkent Tunus olmak üzere hükümet ve muhalefet partilerine yönelik kitlesel protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Said, dün gece geç saatlerde yayınladığı görüntülü mesajında Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların hemen yürürlüğe gireceğini aktaran Said, genelgeler biçiminde gerekli kararların duyurulmaya devam edeceğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru