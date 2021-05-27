Son dakika haber! Tunus, Irak ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı
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Son dakika haber! Tunus, Irak ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika haber! Tunus, Irak ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 56, Irak'ta 26, Ürdün'de 12 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 56, Irak'ta 26, Ürdün'de 12 kişi daha yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 56 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği, 1324 kişinin hastalığa yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede salgından ölenlerin sayısının 12 bin 398'e, virüse yakalananların 338 bin 853'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 298 bin 855 olduğu kaydedildi.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı, salgında son 24 saatte 26 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 bin 718 yeni vaka tespit edildiğini, 3 bin 249 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Toplam can kaybının 16 bin 267'ye, vaka sayısının da 1 milyon 181 bin 698'e yükseldiği ülkede sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyon 94 bin 140 oldu.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da salgında 12 kişinin vefat ettiği, 842 yeni vaka kaydedildiği, 418 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 9 bin 407'ye, vaka sayısının 733 bin 198'e, iyileşenlerin sayısının da 712 bin 929'a yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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