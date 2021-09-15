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Son dakika haber | Tunus Genel İşçi Sendikası "küçültülmüş hükümet" çağrısını yineledi

AA / Hacer Başer - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Tunus Genel İşçi Sendikası

Son dakika haberleri... Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS), Cumhurbaşkanı Kays Said'e yaptığı "ekonomik, sosyal ve sağlık sorunlarıyla mücadele edecek ve devletin devamlılığını sağlayacak küçültülmüş bir hükümet kurulması" yönündeki çağrısını yineledi.

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS), Cumhurbaşkanı Kays Said'e yaptığı "ekonomik, sosyal ve sağlık sorunlarıyla mücadele edecek ve devletin devamlılığını sağlayacak küçültülmüş bir hükümet kurulması" yönündeki çağrısını yineledi.

TGİS'den yapılan yazılı açıklamada, "ülkedeki krizin üstesinden gelmek için uygun ortam sağlayacak ve Tunus devletini tüm uluslararası platformlarda temsil edecek küçültülmüş bir hükümet kurma noktasında hızlı davranılması" gerektiği belirtildi.

Devlet organlarının çoğunu etkileyen siyasi krizden ve genel felç durumundan çıkmak için istisnai kararlar sürecinin bitiş zamanı ile sonraki süreç için gerekli eylemlerin parametrelerinin belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Geç kalınması durumunun ise "ülkedeki krizi büyüteceği, devleti dağıtacağı ve varlığını tehdit edeceği" uyarısında bulunuldu.

Hak ve özgürlüklerin de güvence altına alınmasının önemine dikkati çekilen açıklamada, 25 Temmuz kararlarının desteklendiği ve bu kararların Tunuslular için "tarihi bir fırsat olduğu" ifade edildi.

TGİS Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi, 4 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, mümkün olan en kısa sürede belirli görevleri olan küçültülmüş bir hükümet kurulması gerektiğini ifade etmişti.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararları

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da, ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıklamıştı.

Ülke içinde bazı kesimler, Said'in bu kararını desteklerken partilerin çoğunluğu Cumhurbaşkanı'nın, bu kararlarıyla "anayasayı ihlal ettiğini" belirtmiş, bazıları da Said'i anayasal bir darbe girişiminde bulunmakla suçlamıştı.

Tunus'ta dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından bazı milletvekilleri ifadeye çağrılmış, bazıları gözaltına alınmış ve aralarında üst düzey bürokratların da yer aldığı bazı isimler hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Said, bir aylık sürenin dolmasının ardından, Meclisin çalışmalarının durdurulması dahil olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararların "ülkedeki tehlike durumu geçmediği gerekçesiyle ikinci bir emre kadar uzatıldığını" bildirmişti.

AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri
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