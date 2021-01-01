Son dakika haber: Tunus, Fas ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı
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Son dakika haber: Tunus, Fas ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

01.01.2021 02:13 | Son Güncelleme: 01.01.2021 02:16
Son dakika haber: Tunus, Fas ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

Son dakika sağlık haberi... Yeni tip koronavirüs nedeniyle Tunus'ta 56, Fas'ta 33, Cezayir'de 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle Tunus'ta 56, Fas'ta 33, Cezayir'de 5 kişi yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan 56 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1924 yeni vaka tespit edildiği, 384 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Son verilere göre, ülkede virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 676'ya, vaka sayısı 139 bin 140'a, iyileşen kişi sayısı ise 105 bin 364'e ulaştı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 33 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 1861 oldu, 2 bin 253 kişi ise sağlığına kavuştu.

Böylece salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 388'e, vaka sayısı 439 bin 193'e, iyileşen hasta sayısı ise 407 bin 504'e çıktı.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 5 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, yeni vaka sayısının 299 olduğu, 272 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 2 bin 756'ya, vakaların 99 bin 610'a, iyileşenlerin 67 bin 127'ye yükseldiği aktarıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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