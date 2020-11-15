Son dakika haber! Tunus Cumhurbaşkanı Said'den Katar'a resmi ziyaret
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Son dakika haber! Tunus Cumhurbaşkanı Said'den Katar'a resmi ziyaret

15.11.2020 16:53 | Son Güncelleme: 15.11.2020 16:56
Son dakika haber! Tunus Cumhurbaşkanı Said'den Katar'a resmi ziyaret

Gelen son dakika haberine göre Resmi ziyaret için Katar'a gelen Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Resmi ziyaret için Katar'a gelen Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Katar Emirlik Divanı'nın instagram hesabından, Said'in Al Sani tarafından karşılandığı ve ikilinin bir araya geldiği fotoğraflar paylaşıldı.

Said ile Al Sani'nin görüşmesinin detayına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Doha ziyaretinin 3 gün sürmesi, tarafların siyasi ve ekonomik konuları ele alması bekleniyor.

Katar Emiri Al Sani de şubat ayında Tunus'a bir ziyarette bulunmuş, Cumhurbaşkanı Said'le ikili ilişkilerin güçlendirilmesi meselesini görüşmüştü.

Katar hala Körfez krizi nedeniyle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın ekonomik ablukasına maruz kalıyor.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı. Bu durum, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin suçlamalarını reddederek uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini bildirmişti.

Kuveyt, Körfez krizinin tarafları arasında ara buluculuk için çaba sarf etse de henüz ilişkilerde normalleşme konusunda bir sonuç elde edilemedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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