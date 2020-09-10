Son dakika haber | Tunus Cumhurbaşkanı Said, AFRİCOM komutanıyla askeri iş birliğini görüştü Bir son dakika haberine göre Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Stephen Townsend ile askeri iş birliğinin güçlenmesi konusunu görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Stephen Townsend ile askeri iş birliğinin güçlenmesi konusunu görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said başkentteki Kartaca Sarayı'nda Townsend'i kabul etti.

Görüşmede, askeri alanda ve terörle mücadelede ikili iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Tunus'ta 2011'den sonra ABD ile ilişkilere dair çeşitli haberler gündeme gelirken, Binzert kentinde bir ABD üssünün olduğu hükümet tarafından yalanlanıyor.

Kaynak: AA