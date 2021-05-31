Son dakika haber | Tunus Başbakanı Meşişi, Doha'da Katar Emiri Al Sani ile ikili ilişkileri güçlendirme yollarını görüştü
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Son dakika haber | Tunus Başbakanı Meşişi, Doha'da Katar Emiri Al Sani ile ikili ilişkileri güçlendirme yollarını görüştü

Son dakika haber | Tunus Başbakanı Meşişi, Doha'da Katar Emiri Al Sani ile ikili ilişkileri güçlendirme yollarını görüştü
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Tunus Başbakanı Hişam Meşişi'yi başkent Doha'da kabul etti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Tunus Başbakanı Hişam Meşişi'yi başkent Doha'da kabul etti.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Al Sani ve Meşişi, Emirlik Divanında gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler, ekonomik iş birliği ve bunları geliştirme yollarını ele aldı.

Görüşmede, ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meseleler de değerlendirildi.

Resmi ziyaret için 28 Mayıs'ta Katar'a gelen Meşişi, dün de mevkidaşı Halid bin Abdulaziz Al Sani ile bir araya gelmişti.

Tunus Başkakanı Meşişi'nin bugün ziyaretini tamamlayarak ülkesine dönmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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