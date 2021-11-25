Son dakika haber | Tunus Başbakanı Buden, çalışma ziyareti kapsamında Cezayir'de - Haberler
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Son dakika haber | Tunus Başbakanı Buden, çalışma ziyareti kapsamında Cezayir'de

AA / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Tunus Başbakanı Buden, çalışma ziyareti kapsamında Cezayir'de

Son dakika gündem haberine göre Tunus Başbakanı Necla Buden, bir günlük çalışma ziyareti kapsamında Cezayir'e geldi.

Tunus Başbakanı Necla Buden, bir günlük çalışma ziyareti kapsamında Cezayir'e geldi.

Cezayir yerel medyasında yer verilen haber de, başkent Cezayir'e gelen Buden, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman tarafından karşılandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından görevlendirildiği belirtilen Buden'in, bir günlük çalışma ziyareti kapsamında iki ülke stratejik ilişkilerinin pekiştirilmesi ve iş birliğinin artırılması noktasında görüşmeler yapacağı kaydedildi.

Cezayir Hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada ise ziyaretin iki kardeş ülkenin "kaliteli ilişkilerini" vurgulama kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

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AA / Ebu Bekir Aşkın - Son Dakika Haberleri

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