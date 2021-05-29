Son dakika haber... Tünele ters yönden giren kamyonet, hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Tünele ters yönden giren kamyonet, hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... Tünele ters yönden giren kamyonet, hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde, tünelde ters yönde ilerleyen kamyonetin çarptığı hafif ticari aracın sürücü Selçuk Aktan (37) ile yanındaki Fatih Bayır (39), hayatını kaybetti.

GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde, tünelde ters yönde ilerleyen kamyonetin çarptığı hafif ticari aracın sürücü Selçuk Aktan (37) ile yanındaki Fatih Bayır (39), hayatını kaybetti. Kamyonetteki 2 kişi de ağır yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında ilçenin girişindeki Kilise Burnu Tüneli'nde meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne ilerleyen Selçuk Aktan yönetimindeki 61 AAJ 718 plakalı hafif ticari araç, ters yönde giden Nuri Bayraktaroğlu'nun kullandığı 28 TC 836 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Selçuk Aktan ile yanındaki Fatih Bayır, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonetin sürücüsü Nuri Bayraktaroğlu ve yanındaki akrabası Asiye Bayraktaroğlu da ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Karadeniz Sahil Yolu, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, tünele ters yönden giren kamyonetin neden olduğu kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı da tünelde yer alan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kamyonetin ters yönden ilerleyerek tünele girdiği, kısa süre sonra da hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştığı görüldü.


- Giresun
Son dakika haber... Tünele ters yönden giren kamyonet, hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber... Tünele ters yönden giren kamyonet, hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber... Tünele ters yönden giren kamyonet, hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber... Tünele ters yönden giren kamyonet, hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber... Tünele ters yönden giren kamyonet, hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber... Tünele ters yönden giren kamyonet, hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber... Tünele ters yönden giren kamyonet, hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu

Devrilen elektrik direğinin altında kalan 11 yaşındaki çocuk can verdi
Devrilen elektrik direğinin altında kalan 11 yaşındaki çocuk can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Varank Hasan Polatkan İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Müge Anlı Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cristiano Şenol Güneş Merih Demiral Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Tünele ters yönden giren kamyonet, hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 18:56:24. #1.13#

title