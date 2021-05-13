Son dakika haber... Tunceli Valiliği, orman yangını iddialarını yalanladı Açıklaması
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Son dakika haber... Tunceli Valiliği, orman yangını iddialarını yalanladı Açıklaması

Son dakika haber... Tunceli Valiliği, orman yangını iddialarını yalanladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Tunceli Valiliği, sosyal medyadaki orman yangını iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Tunceli Valiliği, sosyal medyadaki orman yangını iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren bir kısım Twitter ve sosyal medya hesaplarından kamuoyunu yanıltmak amacıyla "#DersimYanıyorSesVer" etiketiyle paylaşımlar yapıldığı hatırlatıldı.

Dikkatle incelendiğinde paylaşımlardaki görüntülerin büyük kısmının farklı ülkelerde geçmişte meydana gelmiş yangınlara ait olduğu, içlerinden sadece bir kaçının kenteki eski, küçük örtü yangınlarına ait olduğunun kolaylıkla anlaşılabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hali hazırda ilimizde süren bir orman yangını bulunmamaktadır. Ayrıca hemşehrilerimiz bizlerden daha iyi bileceklerdir ki mevsim şartları itibarıyla ilimizin bitki örtüsünün durumu da göz önüne alındığında, paylaşımlardaki büyüklükte bir orman yangının olması ve uzun süreli devam etmesi mümkün değildir. Vatandaşlarımızın, güvenlik güçlerimizin cesareti karşısında aciz kalmış, bulundukları alanlara sıkışmış, hatta milli servetimiz olan ormanlarımızı yakmayı kendilerine hüner edinmiş, kendilerinin türettiği emperyalizm karşıtlığı gibi kulağa hoş gelen söylemlerde bulunan ancak ceplerinde emperyalistlerin paraları, ellerinde emperyalistlerin silahlarıyla dolaşan hain PKK terör örgütü ile diğer terör örgütlerinin ve de bunların uzantılarının söz, söylem, paylaşımlarına itibar etmemeleri hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız."

Öte yandan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da algı oluşturulan ve Orman Genel Müdürlüğünün gerçek zamanlarını resmi Twitter hesabından yayınladığı fotoğrafları, #PKKnınTunceliYalanı etiketiyle sayfalarında paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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