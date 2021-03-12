Son dakika haber! Tunceli protokolü, ikinci doz aşıyı oldu
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Son dakika haber! Tunceli protokolü, ikinci doz aşıyı oldu

12.03.2021 16:38 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:58
Son dakika haber! Tunceli protokolü, ikinci doz aşıyı oldu

Son dakika haberi... TUNCELİ Valisi Mehmet Ali Özkan, Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ve Emniyet Müdürü Yılmaz Delen koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdıTunceli'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor.

TUNCELİ Valisi Mehmet Ali Özkan, Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ve Emniyet Müdürü Yılmaz Delen koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Tunceli'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın idarecilere, koronavirüs aşısı olmaları yönündeki çağrısının ardından ilk doz aşıyı yaptıran Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ve Emniyet Müdürü Yılmaz Delen aşının ikinci dozunu yaptırdı.Vatandaşlara aşı olmaları için çağrıda bulunan Vali Mehmet Ali Özkan, "Bakanlığımızın koordinesinde ülkemiz genelinde yapılan aşı çalışmaları ilimiz düzeyinde de arkadaşlarımızın özveri ve gayreti ile üst düzey bir şekilde yürütülmektedir. Bizler de emniyet müdürümüz ve jandarma komutanımız ile birlikte aşımızı olmuştuk. Şu anda aşımızın ikinci dozunu hastanemizde yaptırdık. Salgınla mücadelede 1 yıllık bir süre içerisine girdik. Gecesini gündüzüne katarak, büyük bir fedakarlıkla görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Lütfen çok zorunlu olmadıkça seyahatlerimizi erteleyelim en güvenli yer evimiz, gerekmedikçe dışarı çıkmayalım. Kalabalık ve havasız ortamlardan uzak duralım. Maskesiz sokağa çıkmayalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Ellerimizi sık sık yıkayalım. Sıramız gelince vakit kaybetmeksizin aşımızı olalım. Unutmayalım, bu salgın sürecinde, birimizin değil hepimizin gayretine muhtacız" dedi.


Son dakika haber! Tunceli protokolü, ikinci doz aşıyı oldu
Son dakika haber! Tunceli protokolü, ikinci doz aşıyı oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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