Son dakika haberleri | Tunceli'den sel bölgesine yardım
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Son dakika haberleri | Tunceli'den sel bölgesine yardım

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Yerel

Son dakika haberi... Tunceli'den sel bölgesine yardım Tunceli Valiliği tarafından Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin ardından selzedelere yardım gönderildi.

Tunceli'den sel bölgesine yardım

TUNCELİ - Tunceli Valiliği tarafından Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin ardından selzedelere yardım gönderildi.

Kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında olan Karadeniz Bölgesinde birçok ilde sel felaketi yaşandı. Ülke genelinden olduğu gibi Tunceli'de bölgeye yardım elini uzattı. Valilik koordinesinde bölgedeki ihtiyaca yönelik hazırlanan bir tır dolusu yardım sel bölgesine doğru yola çıktı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonuyla sel bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere temin edilen gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım tırı, yola çıktı. Emeği geçen mesai arkadaşlarımıza ve yardımsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.

Son dakika haberleri | Tunceli'den sel bölgesine yardım
Son dakika haberleri | Tunceli'den sel bölgesine yardım
Son dakika haberleri | Tunceli'den sel bölgesine yardım
Son dakika haberleri | Tunceli'den sel bölgesine yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç

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