Son dakika haber | Tunceli'deki yangınlara müdahaleler devam ediyor
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Son dakika haber | Tunceli'deki yangınlara müdahaleler devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Tunceli'deki yangınlara müdahaleler devam ediyor Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı ile Kutu Deresi'nde devam eden orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

Tunceli'deki yangınlara müdahaleler devam ediyor

TUNCELİ - Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı ile Kutu Deresi'nde devam eden orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Munzur Vadisi Milli Parkı Fırtına Veli Çeşmesi üzerinde dün akşam üzeri tamamen kontrol altına alınan yangın alanı, tedbir amaçlı olarak havadan takibe alınmıştır. Bugün de alana nihai soğutma çalışmalarını yapmak üzere Orman Müdürlüğü, Afad, profesyonel gönüllü dağcı grupları, Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ve jandarma komandolar helikopterlerle yukarı bölgeden indirildi. Arkadaşlarımız münferit tütmelere müdahale etmektedir. Kutu Deresi üzerindeki yangını söndürme çalışmaları, havadan helikopterler ile karadan ekiplerimizin koordinasyonu ile devam etmektedir. Arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz" denildi.

Son dakika haber | Tunceli'deki yangınlara müdahaleler devam ediyor
Son dakika haber | Tunceli'deki yangınlara müdahaleler devam ediyor
Son dakika haber | Tunceli'deki yangınlara müdahaleler devam ediyor
Son dakika haber | Tunceli'deki yangınlara müdahaleler devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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