Son dakika haber: Tunceli'deki yangında tulumbalı ekipler soğutma çalışmalarında (2)

Bir son dakika haberine göre VALİLİK: YENİ ÖRTÜ YANGINI BAŞLADITunceli Valiliği, merkez Aktuluk ile Pülümür Mamudan bölgelerinde yeni örtü yangınlarının başladığını duyurdu.

VALİLİK: YENİ ÖRTÜ YANGINI BAŞLADI

Tunceli Valiliği, merkez Aktuluk ile Pülümür Mamudan bölgelerinde yeni örtü yangınlarının başladığını duyurdu. Örtü yangının başlamasıyla birlikte bölgeye karadan ve havadan müdahale edildiği belirtilen açıklamada, "Kıymetli vatandaşlarımız, ormanlarımız yangın tehlikesi altında. Lütfen ormanlık alanlara girmeyelim" uyarısı yapıldı.Yangın bölgesi Uzunçayır Baraj Gölü'ne yaklaşık bir kilometre mesafede bulunuyor. Bu nederle yangın söndürme helikopterleri, su taşıma işini hızla yaparak yangına müdahale ediyor. Örtü yangınına bölgede bulunan helikopterler yönlendirildi. Karadan da ekiplerin müdahale ettiği yangının dumanı Tunceli merkezinden de görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan Yıldırım