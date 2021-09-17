Son dakika haber... Tunceli'deki örtü yangını, 4'üncü günde söndürüldü - Haberler
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Son dakika haber... Tunceli'deki örtü yangını, 4'üncü günde söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Tunceli'deki örtü yangını, 4'üncü günde söndürüldü

Son dakika haberleri: TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında, 4 gün önce başlayan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu söndürüldü.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında, 4 gün önce başlayan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu söndürüldü.

Ovacık'a bağlı Otlubahçe köyü kırsalında 4 günden beri devam eden örtü yangını, karadan Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi, jandarma ekiplerince havadan da Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme helikopteriyle destek sonucu dün kontrol altına alındı. Havadan ve karadan soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın, gece saatlerinde başlayan sağanağın da etkisiyle bugün söndürüldü.Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ovacık Otlubahçe köyü bölgesinde başlayan örtü yangını tamamen söndürülmüş, soğutma çalışmaları tamamlanmıştır. Bölge tedbir amaçlı havadan kontrol edilmektedir" denildi.


Son dakika haber... Tunceli'deki örtü yangını, 4'üncü günde söndürüldü

Son dakika haber... Tunceli'deki örtü yangını, 4'üncü günde söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber... Tunceli'deki örtü yangını, 4'üncü günde söndürüldü - Haberler
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