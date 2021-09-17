Son dakika haber... Tunceli'deki örtü yangını, 4'üncü günde söndürüldü

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında, 4 gün önce başlayan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu söndürüldü.

Ovacık'a bağlı Otlubahçe köyü kırsalında 4 günden beri devam eden örtü yangını, karadan Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi, jandarma ekiplerince havadan da Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme helikopteriyle destek sonucu dün kontrol altına alındı. Havadan ve karadan soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın, gece saatlerinde başlayan sağanağın da etkisiyle bugün söndürüldü.Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ovacık Otlubahçe köyü bölgesinde başlayan örtü yangını tamamen söndürülmüş, soğutma çalışmaları tamamlanmıştır. Bölge tedbir amaçlı havadan kontrol edilmektedir" denildi.